Beyoğlu'nda kaza yapan araç tehlike saçtı

Freni patlayan bir aracın yokuş aşağı kayması sonucu, sokakta yürüyen bir kadın ve parka giden çocukların ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, freni patlayan bir araç yokuş aşağı kaymaya başladı. Araç önce park halindeki araçlara, ardından da bahçe duvarına çarptıktan sonra durabildi.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada sokakta yürüyen bir kadının ile parka giden çocuklar, ezilmekten son anda kurtuldu.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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"ÇOCUKLAR PARKA GİDİYORDU"

Çocukların sokağa çıkma izninde kazanın yaşandığını çevre sakinlerinden Veli Gezer, "Büyük bir gürültü duyduk. Çarpa çarpa gitti. Bir kadın son anda kurtuldu. Kazadan az evvel çocuklar parka gidiyordu. Şans eseri kimse yaralanmadı çok şükür" ifadelerini kullandı.