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    Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği devam ediyor

    Yıkım kararı alınan binaların elektrik ve sularının kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar, polisle gerginlik yaşadı.
    • 08.06.2022 - 17:22
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    Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği devam ediyor

    İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan kentsel dönüşüm gerginliği bugün de sürüyor.

    Beyoğlu Belediyesi, Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kararı aldı.Dün ise belediye, kentsel dönüşüme giren dükkan ve dairelerin elektrik ve sularını kesmeye başladı.

    Ekipleri engellemeye çalıştılar

    DHA'nın haberine göre; ev ve iş yerlerini boşaltmayanlar ekiplere tepki gösterdi.

    Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren yıkım kararı alınan binaların elektrik ve sularını kesmeye gelen Beyoğlu Belediyesi görevlilerine çevik kuvvet ekipleri eşlik etti.

    Mahallede gerginlik yaşandı

    Polis, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Zaman zaman mahalleli ile polis arasından gerginlik yaşandı. Mahallede çok sayıda çevik kuvvet polisi ve ambulans hazırda bekletildi.

    Beyoğlu nda kentsel dönüşüm gerginliği devam ediyor #1

    Beyoğlu nda kentsel dönüşüm gerginliği devam ediyor #2

    Beyoğlu nda kentsel dönüşüm gerginliği devam ediyor #3

    Beyoğlu nda kentsel dönüşüm gerginliği devam ediyor #4

    Beyoğlu nda kentsel dönüşüm gerginliği devam ediyor #5


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