Beyoğlu'nda kızını okula bırakan babaya silahlı saldırı

Sabah saatlerinde kızını okula bırakmak için evden çıkan babaya, sokak ortasında ateş açıldı. İki bacağından vurulan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Kulaksız Mahallesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Gemi kaptanı Süleyman C. sabah saatlerinde kızını okula götürmek için evden çıktı.

Dört el ateş açıldı

Süleyman C., sokakta yürürken arkasından yaklaşan bir kişi silahını belinden çıkarıp ateş açtı. Dört el ateş eden saldırgan, koşarak olay yerinden kaçtı.

İki bacağından vuruldu

Saldırıya uğrayan gemi kaptanı Süleyman C. iki bacağından yaralandı.

Korku dolu anlar yaşayan baba kız panikle ara sokağa doğru koştu. Yaralı baba olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.