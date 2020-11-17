Dolar
7.7344
0.3581%
Euro
9.186
0.4626%
Altın
1887.24
-0.0201%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
469.678
0.3634%
Bitcoin
132604.02
2.4018%
EXEN Coin
12.34
0.48%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Beyoğlu'nda komşu cinayeti: 1 ölü

    Anlaşmazlık nedeniyle komşusu tarafından bıçaklanan Bülent Baltum hayatını kaybederken, saldırgan bölgedeki bekçi tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 15:27
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 15:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda komşu cinayeti: 1 ölü

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fatih Sultan Caddesi üzerinde, Mahmut K. ile komşusu Bülent Baltum arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Mahmut K., eline geçirdiği bıçakla Baltum’u boyun, karın boşluğu ve bacak kısmından yaraladı.

    BEKÇİ MÜDAHALE ETTİ

    O esnada babasının işlettiği kafeteryada bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.D., tabancasını çekerek Mahmut K.'ye bıçağı atması yönünde uyarıda bulundu.

    Uyarıyı dikkate almaması üzerine bekçi, Mahmut K.'yi beylik tabancasıyla 1 el ateş ederek sol bacağından yaraladı.

    İstanbul’un göbeğinde komşu cinayeti: 1 ölü

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Etkisiz hale getirilen Mahmut K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaraladığı komşusu Bülent Baltum ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Beyoğlu nda komşu cinayeti: 1 ölü #1

    BIÇAKLANAN KOMŞU HAYATINI KAYBETTİ

    Ameliyata alınan Baltum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Delilleri toplayan polis, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera çalışması yaptı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Beyoğlu nda komşu cinayeti: 1 ölü #2

    Beyoğlu nda komşu cinayeti: 1 ölü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir