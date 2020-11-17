Beyoğlu'nda komşu cinayeti: 1 ölü

Anlaşmazlık nedeniyle komşusu tarafından bıçaklanan Bülent Baltum hayatını kaybederken, saldırgan bölgedeki bekçi tarafından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fatih Sultan Caddesi üzerinde, Mahmut K. ile komşusu Bülent Baltum arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Mahmut K., eline geçirdiği bıçakla Baltum’u boyun, karın boşluğu ve bacak kısmından yaraladı.

BEKÇİ MÜDAHALE ETTİ

O esnada babasının işlettiği kafeteryada bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.D., tabancasını çekerek Mahmut K.'ye bıçağı atması yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıyı dikkate almaması üzerine bekçi, Mahmut K.'yi beylik tabancasıyla 1 el ateş ederek sol bacağından yaraladı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Etkisiz hale getirilen Mahmut K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaraladığı komşusu Bülent Baltum ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BIÇAKLANAN KOMŞU HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan Baltum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Delilleri toplayan polis, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera çalışması yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.