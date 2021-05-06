Beyoğlu'nda komşu esnafın iş yerini bastılar

Komşu iki iş yeri çalışanı arasında başlayan tartışmanın büyümesiyle restoran çalışanının mermerle saldırdığı turizm şirketinin sahibi başından yaralandı.

Beyoğlu'nun oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de, iddiaya göre turizm şirketi çalışanı ile yan sokakta bulunan restoran çalışanı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası iş yerine giden restoran çalışanı, olayı arkadaşlarına anlattı.

OFİS BASIP TERÖR ESTİRDİLER

Kalabalık bir grup halinde gelen restoran çalışanları, turizm ofisini basarak arkadaşlarıyla tartışan kişinin gelmesini istedi. Bu sırada iş yerine gelen turizm şirketinin sahibi, restoran çalışanlarının başındaki kişiyle tokalaşıp olayı açıklamaya çalıştı. Restoran çalışanı, tehdit edip hakaretler savurduğu turizm şirketi sahibine tokat attı.

MERMERLE SALDIRDILAR

Başka bir restoran çalışanı da süs eşyası mermerle saldırarak turizm şirketinin sahibini başından yaraladı. Başı kanlar içinde kalan turizmci neye uğradığını şaşırırken grubun başındaki kişi, "Alın bunu hastaneye götürün, alın götürün bunu." diyerek yanındakilere talimat verdi.

Daha sonra turizm ofisini dolaşan restoran çalışanı, "Başka kim var burada" diye bağırarak küfürler savurduktan sonra oradan ayrıldı.

Beyoğlu'nda iş yerini basıp mermerle başından yaraladılar

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İş yeri basılıp mermerle başı yarılan turizmcinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.