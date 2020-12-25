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    Beyoğlu'nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı

    Masada bırakılan telefonu çalan hırsız, 'Cemile' adlı köpeğin kovalaması sonucunda telefonu bırakmak zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 13:20
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 13:28
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    Beyoğlu'nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı

    Geçtiğimiz hafta pazartesi günü İstanbul Beyoğlu'nda Erkan Demirkılıç, arkadaşları ile sokakta sohbet ederken, yanlarından geçen kimliği belirsiz bir kişi, masada duran cep telefonunu alarak koşmaya başladı.

    Sohbet eden arkadaşların fark etmediği hırsızlığı gören Demirkılıç'ın köpeği 'Cemile', hırsızın peşine düştü. Hırsız, köpeğin kendisini kovalaması üzerine çaldığı telefonu yere atarak kaçtı.

    Bu sırada, yaşananlara anlam veremeyen Erkan Demirkılıç ile arkadaşları, köpeğin adama saldırdığını zannederek engellemek için harekete geçti.

    Beyoğlu'nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı VİDEO

    ÇALINDIĞINI BULUNCA ANLADI

    Demirkılıç, yola düşen telefonu, kaçan kişiye ait olduğu düşüncesiyle yerden aldığı sırada, telefonun arkadaşına ait olduğunu fark etti.

    Hırsızlığı telefonu yerden aldıktan sonra anladıklarını belirten Erkan Demirkılıç, "İki, üç önce arkadaşlarla burada sohbet ediyorduk. O an aradan bir arkadaş geçiyor; 'telefonu nasıl aldı, nasıl etti, nasıl çekti' hiç farkına varmadık. Koşmaya başladı, koşarken telefonu düşürdü.

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #1

    "KÖPEĞİMİZ SAYESİNDE ANLADIK"

    Biz telefon onunda zannediyorduk. Köpek kovaladı diye düşürdü zannettik. 'Arkadaşım, telefonunu düşürdün, al' diyecektik, bir baktık telefon bizim. Nasıl almış, nasıl götürmüş anlamadık ama 'Cemile' köpeğimiz sayesinde sahip çıktık." dedi.

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #2

    "DUACIYIZ"

    Sokak sakinlerince de sevilen Cemile'nin 4.5 yıldır kendileriyle olduğunu ifade eden Demirkılıç "4.5 yıldır serbest yaşattık onu. Böyle bir sadık köpek olduğu için de duacıyız." diye konuştu.

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #3

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #4

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #5

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #6

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #7

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #8

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #9

    Beyoğlu nda köpeğin, çalınan telefonu kurtarma anı #10

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