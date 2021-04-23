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Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı. Kucağında çocuk olan kişi de silahını çekerek saldırganlara karşılık verirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.