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    Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı

    Beyoğlu'nda kucağında 3-4 yaşlarında çocuk bulunan kişiye silahlı saldırı yapıldı. Kucağında çocuk olan kişi de silahını çekerek saldırganlara karşılık verirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 17:38
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    Beyoğlu'nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı Mis Sokak'ta kucağında 3-4 yaşlarındaki çocuğuyla yürüyen kişiye, 2 kişi silahlı saldırıda bulundu.

    Baba da silahını çekerek saldırganlara karşılık verdi. Bu sırada saldırıya uğrayan kişi, "Kucağımda çocuk var" diye bağırdı.

    Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, adı öğrenilemeyen baba ve oğlunu polis merkezine götürdü.

    13 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

    Olay yeri incelemesi yapan polis, sokakta 13 adet boş kovan buldu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

    Beyoğlu nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı #1

    Beyoğlu nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı #2

    Beyoğlu nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı #3

    Beyoğlu nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı #4

    Beyoğlu nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı #5

    Beyoğlu nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı #6

    Beyoğlu nda kucağında çocuk olan kişiye silahlı saldırı #7

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