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    Beyoğlu'nda küfürleşme sonrası işlediği cinayeti, arkadaşına itiraf etti

    Birbirlerine karşılıklı küfür etmelerinin ardından 60 yaşındaki İbrahim Yelken'i öldüren Fikret H., cinayetini arkadaşına anlatıp kaçtı. Yakalanan şahıs, tutuklandı.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 11:17
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    Beyoğlu'nda küfürleşme sonrası işlediği cinayeti, arkadaşına itiraf etti

    İstanbul Beyoğlu, Hacı Ahmet Mahallesinde 6 Aralık 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Fikret H. ve İbrahim Yelken karşılıklı küfürleşme yüzünden kavga etti.

    Kavga sırasında İbrahim Yelken, bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan İbrahim Yelken hayatını kaybetti.

     

    ARKADAŞINA İTİRAF ETMİŞ

    Polis tarafından olaydan soruşturma açıldı. Bu arada polise başvuran A.O.T. arkadaşı olan Fikret H. adlı kişinin telefonla arayarak Eyüpsultan'da bulunan evine geldiğini ve cinayeti itiraf ettiğini söyledi. A.O.T. "Geldiğinde alkollüydü. Bir süre sohbet ettik. Bu sırada bana İbrahim Yelken'i öldürdüğünü söyleyip evden ayrıldı." dedi. Bu ihbar üzerine polis Fikret H.'yi her yerde aramaya başladı.

    TUTUKLANDI

    Şüphelinin izi kısa süre içinde Pendik'te bulundu. Kavakpınar mahallesinde operasyon yapan ekipler şüpheli Fikret H.'yi gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin daha önce de çeşitli suçlardan  6 kez gözaltına alındığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beyoğlu nda küfürleşme sonrası işlediği cinayeti, arkadaşına itiraf etti #1

    Beyoğlu nda küfürleşme sonrası işlediği cinayeti, arkadaşına itiraf etti #2

    Beyoğlu nda küfürleşme sonrası işlediği cinayeti, arkadaşına itiraf etti #3

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