İki kadın semt pazarında saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Kadınların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda, Dolapdere'de bulunan semt pazarında iki kadın arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü.

Pazar esnafı kadınları ayırmak için çaba sarf etse de başarılı olamadı.

TEZGAHALARA ZARAR VERDİ

Kadınların saç saça baş başa kavgası, kurulu tezgahlara da zarar verdi.

Kavga anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona erdi.

Beyoğlu’nda kurulan semt pazarında kadınların kavgası kamerada VİDEO



“MEYVELERİN ÜSTÜNE BASTILAR”

Kavgayı ayırmaya çalışanlardan Murat Çeçen isimli vatandaş, "Birden ortalık karıştı. Biz de bilemedik ne olduğunu. Neden kavga ettiklerini bilmiyoruz. Birden birbirlerine girdiler. Tezgahın üstüne çıkıp, meyvelerin üstüne bastılar. İnsanlar araya girdi zar zor yatıştırdık. Daha sonra taraflar buradan uzaklaştılar.” ifadelerini kullandı.