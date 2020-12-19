Lüks aracıyla karpuz satarak gündeme gelen İranlı fenomen Milad Hatemi'nin, polis aracında çektiği görüntüler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

İranlı fenomen Milad Hatemi, İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelmişti.

Hatemi bu sefer de kısıtlama sırasında polis aracında çektiği görüntülerle anıldı.

Polis aracında ilerlerken siren çalan fenomen hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda lüks araçla karpuz satan İranlıya, polis aracı soruşturması VİDEO

POLİS, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hatemi hakkında adli işlem başlatılırken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı ekip aracında görevli polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.

VİDEO, İFADESİNİN ALINMASININ ARDINDAN ÇEKİLDİ

Konuya ilişkin Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir.

Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır." denildi.

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