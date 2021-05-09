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- Beyoğlu’nda lüks siteyi basıp, güvenlik görevlisini yaraladılar
Beyoğlu’nda lüks siteyi basıp, güvenlik görevlisini yaraladılar
- İHA
- 09.05.2021 - 10:24
- Güncelleme : 09.05.2021 - 10:54
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki lüks siteye, iki otomobille gelen 3 şüpheli, içeriye girmek istedi.
Sitenin girişindeki özel güvenlik görevlileri, şüphelilere izin vermeyince tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada şüphelilerden biri eline geçirdiği kazmayla görevlilere saldırdı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ VURDU
Güvenlik görevlilerinin dirayet göstermesi üzerine araçlarına doğru kaçan şüphelilerden biri, 33 yaşındaki görevli Müjdat B.’yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.
Saldırganlar sonrasında araçlarına binerek kayıplara karıştı.
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’da lüks sitede kazma ve silahlı kavga VİDEO
BEYOĞLU POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI
Olayın ardından yaralı Müjdat B., meslektaşlarının yardımıyla araca bindirilerek Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, boş kovanı muhafaza altına alarak güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.
Güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen polis, saldırganların geldiği aracın plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan polis ekipleri, aracın sahibinin Murat K. olduğunu belirledi.
Şüphelinin evine baskın düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Murat K.’yi ve olay esnasında yanında olan Vedat D.’yi yakaladı.
SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Güvenlik görevlisini yaralayan şüphelinin Ferdi Y. olduğunu belirleyen polis, onun evine de baskın düzenlendi.
Olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınan Ferdi Y., Murat K. ve Vedat D. sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.
Emniyette “kapkaç” suçundan kaydı bulunan Ferdi Y., “kasten yaralama”, “uyuşturucu bulundurmak”, “uyuşturucu madde ticareti”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından kaydı bulunan Murat K. ile “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ile “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Vedat D. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.