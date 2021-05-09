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Beyoğlu’nda lüks siteyi basıp, güvenlik görevlisini yaraladılar

Beyoğlu’nda lüks siteyi basıp, güvenlik görevlisini yaraladılar

Lüks bir siteyi basan 3 saldırgan özel güvenlik görevlilerine tekme, yumruk ve kazmayla saldırdı. Görevlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada, bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.