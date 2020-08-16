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    Beyoğlu'nda metruk bina yandı

    2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm katı sararken çevredekiler panik yaşadı. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 13:40
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    Beyoğlu'nda metruk bina yandı

    Beyoğlu’nda bulunan 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm katı sararken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katılı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

    Bina alev alev yanarken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    Beyoğlu'nda metruk bina yandı VİDEO


    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Yangın söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.

    Beyoğlu nda metruk bina yandı #1

    Beyoğlu nda metruk bina yandı #2

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