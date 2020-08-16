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Beyoğlu'nda metruk bina yandı
2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm katı sararken çevredekiler panik yaşadı. Yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
- İHA
- 16.08.2020 - 13:40
Beyoğlu’nda bulunan 2 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm katı sararken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 2 katılı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Bina alev alev yanarken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Beyoğlu'nda metruk bina yandı VİDEO
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yangın söndürülürken, polis ekipleri çalışma başlattı.