Yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan minibüs, önündeki taksiye çarpmasının ardından trafik ışıklarına çarparak durdu.

Saat 14.45 sıralarında İstanbul Beyoğlu'na bağlı Kasımpaşa Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bir sürücü, yokuş aşağıya Ford marka 31 ANB 96 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir etmeye başladı.

Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle minibüsün frenleri patladı.

Yokuş aşağıya kontrolden çıkan minibüs önce önündeki taksiye, ardından da trafik ışıklarına çarparak durabildi.

ŞANS ESERİ KURTULDULAR

Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafik ışığı ise yan yattı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle ise caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Beyoğlu'nda minibüs, direğe çarparak durabildi VİDEO







"BANA ÇARPIP IŞIKLARA DALDI"

Olayı anlatan taksi sürücüsü, “Burada giderken arkadaşın aracının frenleri patladı. Bana çarpıp direkt olarak ışıklara daldı.” dedi. Polis yaptığı incelemenin ardından tutanak tuttu.



