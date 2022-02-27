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Beyoğlu'nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi

Beyoğlu'nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi

Motosikletli kuryenin arkasında oturan kişiye rağmen tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışması cep telefonu ile kaydedildi. Kasksız sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.