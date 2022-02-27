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    Beyoğlu'nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi

    Motosikletli kuryenin arkasında oturan kişiye rağmen tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışması cep telefonu ile kaydedildi. Kasksız sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 09:37
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    Beyoğlu'nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi

    İstanbul Beyoğlu'ndaki Kasımpaşa Bahariye Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde motosikletli kurye, tehlikeli hareketler sergiledi.

    Kurye, motorun arkasında oturan kişiyle birlikte motosikletin tek tekerini kaldırarak seyahat etti.

    TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

    Kask ve koruyucu ekipman olmadan uzun süre tek teker ile giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi.

    Motosiklet ile tehlikeli hareket yapan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

    Beyoğlu nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi #1

    Beyoğlu nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi #2

    Beyoğlu nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi #3

    Beyoğlu nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi #4

    Beyoğlu nda motokurye, arkasındaki kişiyle tek teker ilerledi #5


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