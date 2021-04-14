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Beyoğlu’nda motoru yanan aracın kaputunu açtı

Beyoğlu’nda motoru yanan aracın kaputunu açtı

Park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıkması ile araçtan dumanlar yükseldi. Kaputu açan vatandaş, alevler parlayınca koşarak kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.