- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Beyoğlu’nda motoru yanan aracın kaputunu açtı
Beyoğlu’nda motoru yanan aracın kaputunu açtı
Park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıkması ile araçtan dumanlar yükseldi. Kaputu açan vatandaş, alevler parlayınca koşarak kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.
- İHA
- 14.04.2021 - 11:34
- Güncelleme : 14.04.2021 - 11:42
Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde, geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine aracı dumanlar kapladı.
Durumu fark eden kıraathanede oturan vatandaşlar müdahale etmek istedi. Vatandaşlardan biri kaputu açtı. Motordaki alevin bir anda parlaması sonucu hızla kaçtı.
KAMERAYA YANSIDI
Vatandaşın kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Başka bir vatandaş, elinde yangın tüpü ile aracın yanına gelerek duruma müdahale etti.
İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine yangın kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu’nda motoru yanan aracın kaputunu açtı VİDEO