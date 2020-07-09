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    Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

    Benzin istasyonuna girmek için kavşaktan dönen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı yaralandı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 14:26
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    Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Bulvarı üzerinde, seyir halinde olan bir motosikletli, kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptı.

    2 YARALI

    Çapmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Motosikletin arkasındaki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklet sürücüsü daha ciddi şekilde yaralandı.

    Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı #2

    Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı #3

    Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı #4

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