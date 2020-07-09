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- Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Benzin istasyonuna girmek için kavşaktan dönen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı yaralandı.
- DHA
- 09.07.2020 - 14:26
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Bulvarı üzerinde, seyir halinde olan bir motosikletli, kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptı.
2 YARALI
Çapmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi savrularak yere düştü. Motosikletin arkasındaki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklet sürücüsü daha ciddi şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Yaralı motosiklet sürücüsü daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.