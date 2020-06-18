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    Beyoğlu'nda motosikletli polisler kaza yaptı

    'Dur' ihtarına uymayan motosikletliyi kovalayan Yunus ekibi, kaza yaptı. Polisin çarptığı taksinin şoförü, motosikletten fırlayan polisi son anda kolundan tutarak yere düşmesini engelledi.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 10:37
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    Beyoğlu'nda motosikletli polisler kaza yaptı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde devriye görevi yapan motosikletli Yunus ekibi durumundan şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.

    Polisin dur ihtarına uymayan motosikletli, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı.

    YUNUS EKİBİ, TAKSİYE ÇARPTI

    Üstünde biri kadın iki kişinin olduğu motosikleti kovalamaya başlayan Yunus ekibi, çıkmaza giren şüphelileri tam yakalayacağı sırada önüne çıkan taksiye çarptı.

    TAKSİCİ MOTOSİKLETTEN FIRLAYAN POLİSİ HAVADA TUTTU

    Çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasında oturan Yunus polisi meslektaşının üstünden öne fırladı. Bu sırada ani bir refleks gösteren taksi şoförü Ahmet Torun, polisi son anda kolundan tutarak yere düşmesini engelledi.

    Beyoğlu'nda motosikletli polisler kaza yaptı VİDEO

    EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTI

    Kolundan ve ayağından hafif yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyeti olmadığı için polisten kaçan kişi üstünden kimlikte çıkmayınca, yanındaki kadınla birlikte polis merkezine götürüldü.

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