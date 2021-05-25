Beyoğlu’nda motosikletli taksiye çarptı

Siparişi yetiştirmek üzere boş yolda süratli bir şekilde seyreden motosikletli kurye, sola dönüş yapan taksiye çarptı. Feci kaza, kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz 27 Nisan Salı günü saat 22.30 sıralarında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Hasköy Caddesi üzerinde Efendi Keskinoğlu, 34 TAY 71 plakalı taksisine yolcu Gamze Baş’ı alarak adrese doğru seyretmeye başladı.

Keskinoğlu cadde üzerinde seyrettiği esnada sola dönüş yapmak istedi.

O esnada taksiye siparişi yetiştirmek için boş yolda sürat yapan 34 DMA 418 plakalı motosikletli kurye Yusuf İslam Yılmaz, çarptı.

FECİ KAZA ANI KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle fırlayan motosikletli havada takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklendi.

Kaza sonucu Yılmaz ve taksideki Baş yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksiye çarpan motosikletli havada takla attı VİDEO

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Yılmaz ve Baş’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak, tutanak tuttu.