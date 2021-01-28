Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, yere düşerek metrelerce sürüklendi.

İstanbul Beyoğlu'nda motosiklet kazası meydana geldi.

Hasköy istikametinde otomobille seyir halinde olan Erdal Şeker, kontrolsüz bir şekilde Fabrika Sokak istikametine dönmek istedi. O esnada karşı istikametten motosikletliye seyreden Tolga Tevfik T. dengesini kaybederek yere düştü.

MOTOSİKLETLİ SÜRÜKLENDİ

Metrelerce sürüklenen motosikletli park halindeki araca çarparak durabilirken, motosiklet ise otomobile çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı motosiklet sürücüsünü, yaptıkları ilk müdahelenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu’nda motosikletlinin sürüklendiği kaza ViDEO