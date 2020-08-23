Beyoğlu'nda narkotimlerinden mezarlığa uyuşturucu operasyonu

Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Mezarlıkta yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda bazı adreslerde uyuşturucu madde depolandığı ihbarı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine Narkotimleri, Hacı Ahmet ve İstiklal Mahallesi'ne geldi. Ekipler buradaki metruk ve boşaltılmış binalarda bir süre arama yaptı. Şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayan ekipler Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaptı.

YIKIK BİNALARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Beyoğlu’nda bir adreste toplanan ekipler araçlarla belirlenen adreslere gitti. Eş zamanlı yapılan operasyona Özel Hareket Polis ekipleri de destek verdi. Operasyonda adreslerde bazı bölümlerde gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MEZAR TAŞLARI DİDİK DİDİK ARANDI

Narkotimleri daha sonra semtteki Feriköy Mezarlığına girdi. Etrafa dağılarak mezarlığı didik didik eden polis, adeta altını üstüne getirdi. Taşları ve toprak altlarını inceleyen narkotimleri mezarlık içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde izine rastlamadı.

KENT GENELİNDE OPERASYONLARA DEVAM

Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerinin kent genelindeki operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi.