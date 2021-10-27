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    Beyoğlu'nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi

    Polis ekipleri uygulama noktasına takılan okul servis şoförlerinin ve öğrencilerin, koronavirüs kurallarına riayet etmesi konusunda uyarılarda bulundu.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 09:21
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    Beyoğlu'nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi

    Son zamanlarda artan trafik kazalarında okul servislerinin de yer alması, polis ekiplerini harekete geçirdi.

    İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

    SÜRÜCÜLER DENETLENDİ

    Durdurulan okul taşıtlarında koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra, sürücülerin evrak ve belgeleri de denetlendi.

    Beyoğlu'nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi ViDEO

    Beyoğlu nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi #1

    KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ANLATILDI

    Salgın nedeni ile öğrenci sayısının azami miktarı geçip geçmediği de kontrol edilirken, öğrencilere ve sürücülere maske ve dezenfektan kuralları hatırlatıldı.

    DENETİMLER DEVAM EDECEK

    Güvenlik güçleri önümüzdeki günlerde de yurt genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.

    Beyoğlu nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi #2

    Beyoğlu nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi #3

    Beyoğlu nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi #4

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