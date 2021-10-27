Polis ekipleri uygulama noktasına takılan okul servis şoförlerinin ve öğrencilerin, koronavirüs kurallarına riayet etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda artan trafik kazalarında okul servislerinin de yer alması, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLER DENETLENDİ

Durdurulan okul taşıtlarında koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra, sürücülerin evrak ve belgeleri de denetlendi.

Beyoğlu'nda okul servisleri ve sürücüler denetlendi ViDEO

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ANLATILDI

Salgın nedeni ile öğrenci sayısının azami miktarı geçip geçmediği de kontrol edilirken, öğrencilere ve sürücülere maske ve dezenfektan kuralları hatırlatıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Güvenlik güçleri önümüzdeki günlerde de yurt genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.