Bir kokoreççinin dayak yediği kavgada, polis olan kişi, havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerası yansırken, o polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda yürüyen ağabey ve kardeşi, sabah saat 06.40 sıralarında iş yerinin önünde duran kokoreççi Nazım İ.'ye çarptı.

Nazım İ., kendisine omuz atıldığı gerekçesiyle iki kardeşle tartışmaya başladı.

Motosiklete takılıp düştü

Tartışmanın ardından başlayan kavga sırasında polis olduğunu söyleyen kişi, belindeki tabancayı çıkarmaya çalışırken devrilen motosiklete takılarak yere düştü.

Nazım İ. ile ağabeyi kavgaya devam ederken, tekrar ayağa kalkan kişi, havaya bir el ateş etti.

Kavga’yı gören kokoreççinin kardeşi Adem İ. de ağabeyinin yardımına koştu.

Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü ViDEO

Havaya peş peşe ateş açtı

Bunun üzerine elinde silah bulunan kişi, tekrar havaya ateş etti.

Nazım İ.'ye yönelen kişi, onu yerde tekmelemeye başladı.

Havaya peş peşe ateş edilmesi üzerine çevredekiler kaçışırken, ağabey ve kardeşi yere düşen Nazım İ.'ye yumruk ve tekmelerle vurmaya devam etti.

7 adet boş kovan bulundu

Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı.

Olay yeri inceleme polisleri, yerde 7 adet boş kovan tespit ederek muhafaza altına aldı.

Gözaltına alındılar

Kavgada yaralanan Nazım İ. ile havaya ateş eden kişinin ağabeyi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Tedavilerin ardından kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

İdari soruşturma başlatıldı

Polis merkezindeki ifadelerinin ardından 2 kişi serbest kalırken; Adem İ. ile havaya ateş eden kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA’nın haberine göre görevde değilken silahını kullanan polis hakkında ayrıca, idari soruşturma da başlatıldı.