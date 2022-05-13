Petrol
108.27
0.76%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
481.951
10.64%
BTXN Coin
14.99
21.18%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü

    Bir kokoreççinin dayak yediği kavgada, polis olan kişi, havaya ateş açtı. O anlar güvenlik kamerası yansırken, o polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.
    • 13.05.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü

    Geçtiğimiz Salı günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda yürüyen ağabey ve kardeşi, sabah saat 06.40 sıralarında iş yerinin önünde duran kokoreççi Nazım İ.'ye çarptı.

    Nazım İ., kendisine omuz atıldığı gerekçesiyle iki kardeşle tartışmaya başladı.

    Motosiklete takılıp düştü

    Tartışmanın ardından başlayan kavga sırasında polis olduğunu söyleyen kişi, belindeki tabancayı çıkarmaya çalışırken devrilen motosiklete takılarak yere düştü.

    Nazım İ. ile ağabeyi kavgaya devam ederken, tekrar ayağa kalkan kişi, havaya bir el ateş etti.

    Kavga’yı gören kokoreççinin kardeşi Adem İ. de ağabeyinin yardımına koştu.

    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü ViDEO

    Havaya peş peşe ateş açtı

    Bunun üzerine elinde silah bulunan kişi, tekrar havaya ateş etti.

    Nazım İ.'ye yönelen kişi, onu yerde tekmelemeye başladı.

    Havaya peş peşe ateş edilmesi üzerine çevredekiler kaçışırken, ağabey ve kardeşi yere düşen Nazım İ.'ye yumruk ve tekmelerle vurmaya devam etti.

    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü #1

    7 adet boş kovan bulundu

    Kavga olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesinin ardından sona erdi.

    Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapattı.

    Olay yeri inceleme polisleri, yerde 7 adet boş kovan tespit ederek muhafaza altına aldı.

    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü #2

    Gözaltına alındılar

    Kavgada yaralanan Nazım İ. ile havaya ateş eden kişinin ağabeyi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

    Tedavilerin ardından kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.

    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü #3

    İdari soruşturma başlatıldı

    Polis merkezindeki ifadelerinin ardından 2 kişi serbest kalırken; Adem İ. ile havaya ateş eden kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA’nın haberine göre görevde değilken silahını kullanan polis hakkında ayrıca, idari soruşturma da başlatıldı.

    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü #4

    Beyoğlu’nda omuz atma tartışması kavgaya dönüştü #5


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık uyarısı
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık uyarısı

    Twitter'da deprem: Yöneticiler kovuldu
    Teknoloji

    Twitter'da deprem: Yöneticiler kovuldu

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Görüş Bildir