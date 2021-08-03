Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı

İş yerinin önünde otururken yanına gelen üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan Erol Sarıahmet, bacaklarından yaralandı.

İstanbul Tarlabaşı'nda, gece saatlerinde çalıştığı otelin kapısında oturan 33 yaşındaki Erol Sarıahmet, yanına gelen 3 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sarıahmet'in karşı koymasıyla tabancanın biri yere düşerken, diğer şüpheli ateş açtı.

HASTANELİK OLDU

İki bacağından yaralanan Sarıahmet yere yığılırken, saldırganlar kaçarak uzlaştı. Sarıahmet gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

"BEYOĞLU'NDA ÇATIŞMA BİTMİYOR"

Silahlı saldırıya uğrayan Sarıahmet, "Hiç tanımadığım, hiç bilmediğim üç kişi geldi. İkisinde silah vardı. Bir tanesi 'içeri gir sesini çıkarma' dedi. İçeri girdikten sonra ne olacağını kestiremediğim için karşı koydum. Diğer silahlı olanın elindeki silahı vurup, yere düşürdüm. Silah yere düşünce, diğer silahlı olan ateş etmeye başladı. Mermilerden bir tanesi diz kapağıma, diğeri sağ bileğime geldi. Kurşunların ikisi de girdi, çıktı ama diğer silahı yerden alıp, ben ateş etmeye başlayınca kaçmaya başladılar. Zaten iki, üç gündür o bölgede Taksim Yağhane Sokak'ta çatışma durmuyor, hem gündüz hem gece. Hatta beni götüren ambulans da öğlen saatlerinde oradaymış, pompalı silahla yaralama olmuş. Oradaki polis merkezindeki komiser de geldi ama iki üç sokakta kamera olmadığı için onların da işi çok zor. Altı senedir orada esnafım en ufak kimseyle kavga, gürültü, alacak verecek hiçbir işim olmamasına rağmen başımıza bu geldi. Hastaneye kaldırıldım, doktorlar 'kemiklere ve damarlara zarar vermemiş, mermi girmiş, çıkmış' dediler. Çok şükür bir şey yoktu. Şikayetçi oldum. Otelin kamera görüntüleri aktifti polislerle paylaştık." dedi.

Beyoğlu'nda otel çalışanına yapılan silahlı saldırı kamerada

"YAPANLARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin kardeşi Şenol Sarıahmet de "Bana dün gece saat 2'de telefon geldi. Ambulanstaki hemşire, 'ağabeyiniz vuruldu, acilen hastaneye gelmeniz gerekiyor' dedi. Can havliyle ben, beynimden vurulmuşa döndüm. Hemen hastaneye gittim ağabeyimi o halde gördüm. Emniyetten ağabeylerimiz geldi, onlara olayları anlattık. Otelden güvenlik kameralarını aldık. Olayı araştırıyorlar. Biz yapanların bulunmasını istiyoruz. Kamera kayıtlarındaki olay 1 dakika 30 saniyelik bir olay. Orada bir çocuk da olabilirdi. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmaması gerekir." ifadesini kullandı.