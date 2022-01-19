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    Beyoğlu'nda otelde misafir ettiği şahıs tarafından bıçaklandı

    Yabancı uyruklu bir adam, dışarıda tanışıp otel odasında misafir ettiği bir şahıs tarafından aralarında çıkan kavga sonucunda 5 yerinden bıçaklandı. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 10:13
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    Beyoğlu'nda otelde misafir ettiği şahıs tarafından bıçaklandı

    İstanbul Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde yabancı uyruklu Mohammad Ali Tajbakhsh, akşam saatlerinde Cem A. isimli şahısla ve arkadaşıyla tanışarak arkadaş oldu.

    Dışarıda bir süre vakit geçirmelerinin ardından Cem A., Tajbakhsh’a kalacak yeri olmadığını söyledi.

    3 ŞAHIS BİR OTELDE KONAKLADI

    Bunun üzerine Tajbakhsh, Cem A. ve arkadaşına kendisiyle otelde kalabileceklerini söyleyerek davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde semtte bulunan bir otele gelerek oda tutan 3 şahıs, alkol alarak sohbet etmeye başladı.

    Beyoğlu'nda otelde misafir ettiği şahıs tarafından bıçaklandı VİDEO

    MİSAFİR ETTİĞİ KİŞİ TARAFINDAN 5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

    Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh’ı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı.

    Olayın ardından Cem A.’nın arkadaşı hızla odadan çıkarken, adam ise bağırarak can havliyle kendini dışarıya attı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri, araya girerek tarafları ayırmasının ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

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    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mohammad Ali Tajbakhsh’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklanan adamla görüştükten sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Polis ekipleri, görüntülerden önce şahsın eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan yakalanarak, gözaltına alındı.

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