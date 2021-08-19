Beyoğlu'nda otellere çökebilmek için esnaflara saldırdılar

Otel sahiplerini tehdit ederek iş yerlerini ele geçirmeye çalışan Adan S., otelde çalışanları ve sahiplerini darbetti. Adnan S., tutuklanmasına rağmen, otel sahiplerine tehditlerini sürdürdü.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak'ta, geçtiğimiz pazar günü 23.00 sıralarında sokak üzerindeki bir otelin ortaklarından olan Adnan S., kardeşleri Melik S., Faysal S. ve adamları ile yanlarında ve karşılarında bulunan iki otele baskın düzenledi.

Saldırganlar, otel çalışanlarını tabanca ve bıçaklarla darbetti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, dün mahkemeye sevk edildi.

Adnan S. ile kardeşi Melik S. tutuklanırken, Faysal S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çalışanları darbedilen ve otelleri basılan otel sahipleri, Adnan S. ile beraberindekilerin uzun süredir kendilerini tehdit ettiklerini, iş yerlerine el koymak istediklerini, defalarca şikayetçi olmalarına rağmen birçok kez serbest kalan şahısların bundan cesaret bulduklarını ifade etti.

Otel sahipleri, can korkusu yaşadıklarını söyledi.

“SİZDEN TAHSİL EDECEĞİM DEDİ”

Adnan S.'nin 1 yıl önce yanlarındaki otele ortak olmasının ardından kendilerinden tehdit ile para talep ettiğini iddia eden Reha Y., olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Otelin müdürü beni aradı, sokakta adamın biri bizim otele saldırdı dedi. Patronunuzu çağırın, öldüreceğim onu diye dedi. Ben telaşlı ağabeyimi aradım. Zatın çağırdığı yere gittik biz. Ağabeyim ona derdin ne kardeşim dedi. Ben otel aldım yanınızda, otelin yüzde 33'ünü aldım dedi. 400 bin dolar verdim. 200 bin dolar daha var dedi. Bunu sizden tahsil edeceğim dedi. Benim ağabeyim dedi ki; ya neden biz? Sabancı değiliz, hayır kurumu değiliz.





“ARKAMDA KAMYONLA ADAM VAR DEDİ”

Vallahi yoksa otelinizi vereceksiniz. Ben o caddeden çıkmaya karar koydum dedi. Her caddenin bir ağabeyi var, o da benim burada diyor. Ya 200 bin dolar verirsiniz bu oteli alırım ya da siz gidersiniz bu oteli ben çalıştırırım diyor. Benim, Adnan S. Google'a gidin bakın, Avrupa Milliyet Cemiyet başkanıyım ben dedi. Arkamda kamyonla adam var, çok Adnanlar var dedi.”

“SAATİ KIRILMIŞ İŞÇİYİ DÖVERKEN, BEDELİNİ BİZ ÖDEYECEKMİŞİZ”

Adnan S.'nin, otel çalışanına saldırırken kırılan saati kendilerinden talep ettiğini de anlatan Reha Y., “Sen bana saat alacaksın dedi. Yazılı, çizili, beyanlı ve şu an savcımızda bu. Onun saati kırılmış, bizim işçiyi döverken, bunun bedelini biz ödeyecekmişiz. Ağabeyim de kırık saati getir, aynısını alayım dedi. Kaldırdım attım dedi. 100 bin liralık saat benimki dedi. Getir aynısını alalım madem dedik.





“BURANIN BENİM OLACAĞINI KAVRAYACAKSIN”

Yok parasını vereceksiniz dedi. Bir gün yanıma geldi, bana dedi ki; seni bu caddeden sileceğim. Buranın benim olacağını kavrayacaksın.” ifadelerini kullandı.

BIÇAK KABZASI İLE OMZUNA VURDU

Reha Y., yıl boyunca işçilerine yönelik çeşitli saldırılar yapıldığını, bıçak kabzası ile kendisine vurulmasıyla omzundan ameliyat olmak zorunda kaldığını söyledi.

“KENDİ EVİMİ BIRAKTIM BAŞKA BİR YERDE OTURUYORUM”

Reha Y., mahkeme sürerken Adnan S.’nin kendisine haber gönderdiğini, serbest kalmaz ilse ailesini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben kendi evimi bıraktım başka bir yerde kirada oturuyorum. İş yerine de gidemiyorum. Pandemi döneminde zaten kapısından geçemedim. Senin bu sokakta adımını attığını görmeyeceğim. Seni en son oturağa mahkum edeceğim dedi.





“BEN DERİN DEVLETİM”

Önceki akşam benim çalışanım onlara dedi ki; Esnaflığa bu sığmıyor. Bak benim patron laf etmiyor, söz etmiyor. Hakaret etme, size dönüp bakmıyor dedi. Sen ne konuşuyorsun dedi. Silahı çekti geldi, kabzayla vurdu. Giderken dedi ki; devlete git de bir göreyim. Devlet benim. Bu caddede benimdir. Ben derin devletim diyorum dedi.

Sokaktaki esnafa dedim siz niye şikayet etmiyorsunuz? Sana silah saldırdı, demin buradaydı. Ben gidersem ne yapabilirim. Ya beni vurursa ya çocuğuma bir şey yaparsa dediler.

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“POLİSLER YETİŞMESEYDİ KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYORDU”

Saldırı günü, kendi adamlarını benim iş yerinin önüne yıkıyor, diğer çeteyi de diğer otelin önüne yıkıyor. Polisler yetişmeseydi kan gövdeyi götürüyordu. Evden ayrılırken eşim bana diyor ki; akşama gelir misin, acaba döner misin? Dönemezsen helalleşelim mi?

“PSİKOLOJİMİZ DAĞILDI”

Her gün sabah gidiyoruz akşam giderken yani biz ne olduğumuzu da bilmiyoruz. Psikolojimiz de dağıldı zaten. Sokaktan biri merhaba desin, niye dedi diyoruz. Ne oldu acaba deyip, bu sefer oturup bekliyoruz."

“BİZ İSTİHBARATIN ADAMIYIZ”

Saldırıya uğrayan diğer otelin sahibi Sami Y. ise şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar yaklaşık 1 yıldır sokağa geldiğinden beri sokağımızın huzuru kalmadı. Gerçekten çok huzurlu bir sokaktı bunlardan önce. Yalnız bunlar hep işte esnafı darbederek, vurarak, yaralayarak hep gözdağı verdiler.

Bu gözdağından sonra da hemen akabinde 'İşte hani, bizi bak kimse almadı' tavırları. 20 kişi, 30 kişi sokağa girip 'İşte buraların hakimi biziz. Ya burada bize biat edeceksiniz ya da buradan gideceksiniz'.

Hani bu kadar olay yapıyor, tutuklanmıyor. Bunu da sokaktaki insanlara şöyle lanse ediyorlar; 'İşte biz, istihbaratın adamıyız, şöyleyiz, böyleyiz' diyerek. Bazı insanları buna inandırmaya çalışıyor.





Ben kesinlikle böyle bir şey olmadığını zaten biliyorum. Ama bununla hiçbir işlem olmadığı için daha hep vitesi artırdı. Olay buralara kadar geldi. Biz şu an gerçekten kendi yerimize kendi mekanımıza gidemiyoruz. Tehditler işte. Uzaktan yeğenleri var, bize bir ay önce de saldırı yapmışlardı onlar. Onlar şu anda hala bizi tehdit ediyorlar. Bunların cezaevine girmesi durumunda bizden çok kötü intikam alacaklarını söylüyorlar. Biz devletten yardım istiyoruz. Kendi yerimize gidemiyoruz. Can ve mal güvenliğimiz kesinlikle hiçbir şekilde yok. Ama asla ve asla bu insanlara da boyun eğmeyeceğiz. Sonu nereye varsa varsın."



