Dolar
7.3675
0.1413%
Euro
8.7386
0.2834%
Altın
1944.63
0.0025%
Borsa
1083.83
0%
G. Altın
460.543
0.0936%
Bitcoin
87154.54
0.2143%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine düştü

    İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çay bahçesine devrildi.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 07:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine düştü

     

    02.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı.

    BARİYERİ AŞIP ÇAY BAHÇESİNE DÜŞTÜ

    Bariyerleri aşan otomobil, çay bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla çay bahçesinden kaldırıldı.

    Polis,  kazayla ilgili çalışma başlattı.

     

    Beyoğlu nda otomobil çay bahçesine düştü #1

    Beyoğlu nda otomobil çay bahçesine düştü #2

    Beyoğlu nda otomobil çay bahçesine düştü #3

    Beyoğlu nda otomobil çay bahçesine düştü #4

    Görüş Bildir