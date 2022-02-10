Makas attığı iddia edilen otomobil sol şeritte yol temizleme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, İETT otobüsü de arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, E-5 kara yolunda, saat 23:30 sıralarında, yan yol Haliç yönünde seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre makas atınca yol kenarında temizlik çalışması yapan İBB'ye ait temizlik aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Otomobil sürücüsü ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu, kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nda otomobil temizlik aracına, otobüs otomobile çarptı VİDEO



OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza sonrası yol temizleme aracı ve İETT otobüsünde ağır hasar olmazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. E-5 kara yolunda oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.