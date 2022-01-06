Aşırı hızla ilerleyen otomobilin taksiye çarpmasıyla birlikte,3 kişi araca sıkışırken, taksiye binmek isteyen bir turist ölümden döndü.

İstanbul Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Caddesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, Unkapanı istikametine aşırı hızlı ilerlediği iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında yolcu almak için duran taksiye çarptı.

TAKSİYE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan üç kişi araç içinde sıkıştı.

Otomobildeki yaralılar, çevredekiler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı üç kişi ambulansa alınarak, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyoğlu'nda otomobil yolcu almak isteyen taksiye çarptı VİDEO



"YOLCU ALACAKTIM; HIZLA GELDİ BANA VURDU"

Taksi sürücüsü Sinan Altan "Ben yolcu almak için durdum. O sırada çok süratli bir şekilde geldi bana vurdu. Daha sonra da takla attı. Bana arkadan vurdu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Ben o sırada yolcuyu daha arabaya almamıştım. Biz yaralılara yardım ettik. Otomobilden çıkardık. Ambulans geldi hastaneye sevk ettiler" dedi.

Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.