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    Beyoğlu'nda otopark saatine 15 lira isteyen değnekçi yakalandı

    Değnekçilik yaparak, sürücülerden 15 lira isterken kameraya görüntüleri yansıyan kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 07:51
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 07:51
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    Beyoğlu'nda otopark saatine 15 lira isteyen değnekçi yakalandı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesini mesken tutan değnekçinin seyir hakindeyken yavaşlayan sürücülere yer göstererek 15 lira istediği anlar kameralara yansımıştı.

    Görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti.

    Değnekçilik yaptığı tespit edilen Murat K. gözaltına alındı.

    POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

    Şüpheli, “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    Taksim'de değnekçiler bir saat için 15 lira istedi İZLE

    Beyoğlu nda otopark saatine 15 lira isteyen değnekçi yakalandı #1

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