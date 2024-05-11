Beyoğlu'nda park halindeki 11 aracın lastiği bıçakla patlatıldı Kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla patlatılması sonrası polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

Dün 02.30 saatlerinde, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokağın başından sonuna kadar kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kaçtı.

Lastikleri patlatan kişi tespit edildi

Sabah saatlerinde araçlarının başına gelince lastiklerinin patlak olduğunu gören sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



"Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir"

Daha önce de arabasının çizildiğini iddia eden Ramazan Gülmez,

Bir ay falan oluyor bizim araba burada duruyordu. Yan tarafından anahtar ile komple çizmişler. Şu anda da gördüğünüz gibi milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına şu anda bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir yani muhakkak. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir

dedi.

"Şaka yapıyorlar sandım"

Lastiği patlatılan araçlardan birinin sahibi olan Eren Arslan, şunları söyledi:

20 senedir bu mahalledeyim herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Sabah saatlerinde telefonum çaldı, mahalleden burada top oynayan çocuklardan birisi aradı. Lastiğimin patladığını söyledi, ilk başta inanamadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için şaka falan sandım. Sonra çıktım dışarıya, tek benim arabamın lastiğini patladığını sanmıştım. Daha sonra diğer araç sahipleri de geldi. Onların da kimisinin aracının 2 lastiğini kimisinin de 3 lastiğini bıçakla patlatmışlar. Bıçakla olduğu belli zaten. Daha sonra sokaktan aşağıya doğru indim, tüm araçları tek tek bıçaklamışlar. Polise haber verdik, kimisi o halde işe gitti. Kimisi de lastiği yedek lastikle değiştirip o şekilde işe gitti. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Neden yapıldığına dair bir fikrim yok. Park yeri kavgası desek, mahalle sakinleri ile öyle bir tartışmamız yok.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)