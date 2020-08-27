Beyoğlu'nda parkta oturan gruba silahlı saldırı: 4 yaralı

Kar maskeli kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 1'i ağır, 1'i de çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan parkta oturan bir grup, kar maskeli 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

4 YARALI

Saldırı sonucu B.K, (17), Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan B.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polisler, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.