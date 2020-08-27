Dolar
7.372
0.1303%
Euro
8.7265
0.0929%
Altın
1939.22
-0.7563%
Borsa
1099.02
0%
G. Altın
459.725
-0.6532%
Bitcoin
83989.56
-1.4009%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Beyoğlu'nda parkta oturan gruba silahlı saldırı: 4 yaralı

    Kar maskeli kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 1'i ağır, 1'i de çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.08.2020 - 08:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda parkta oturan gruba silahlı saldırı: 4 yaralı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan parkta oturan bir grup, kar maskeli 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    4 YARALI

    Saldırı sonucu B.K, (17), Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

    Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan B.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu nda parkta oturan gruba silahlı saldırı: 4 yaralı #1

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polisler, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Beyoğlu nda parkta oturan gruba silahlı saldırı: 4 yaralı #2

    Beyoğlu nda parkta oturan gruba silahlı saldırı: 4 yaralı #3

    Görüş Bildir