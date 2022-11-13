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- Beyoğlu'nda patlama: Kaldırım taşları yerinden söküldü
Beyoğlu'nda patlama: Kaldırım taşları yerinden söküldü
- Haber Merkezi
- 13.11.2022 - 16:55
- Güncelleme : 13.11.2022 - 17:13
- İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
- Patlamanın saati 16.20 olarak duyuruldu.
- Büyük paniğe neden olan patlama sonra bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yoğun güvenlik önlemi
- Emniyet güçleri hemen güvenlik çemberi oluşturdu.
- Patlamanın oluğu alanda bulunanlar hızlıca bölgeden uzaklaştırıldı.
- Yaralılar ambulanslarla alınarak, en yakın hastanelere sevk edildi.
Can kaybı var
- Özel harekat polisleri meydanda kuş uçurtmazken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, acı haberi duyurdu.
- Yerlikaya, “Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi.
Yabancı uyruklular da yaralandı
- Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
- Patlama sırasında kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü, büyük bir çukur oluştuğu, yaralılar arasında yabancı uyrukluların bulunduğu öğrenildi.
- Son gelen bilgilere göre cadde, yayalara kapatıldı