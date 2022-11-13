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Beyoğlu'nda patlama: Kaldırım taşları yerinden söküldü

Beyoğlu'nda patlama: Kaldırım taşları yerinden söküldü

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede can kaybı ve yaralılar olduğu belirtiliyor.