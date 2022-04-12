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    Beyoğlu'nda pitbullunu saldırtan sanık hakim karşısına çıktı

    Ağızlıksız gezdirdiği pitbull için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine köpeğini salan Orhan Yıldırım, savunmasında "Bir şey yapmak istesem silahla yapardım, köpeği kullanmam" dedi.
    • 12.04.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 14:31
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    Beyoğlu'nda pitbullunu saldırtan sanık hakim karşısına çıktı

    Şubat ayında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Mektebi Sokak'ta, esnaf ile ağızlıksız bir pitbull gezdiren Orhan Yıldırım arasında tartışma yaşanmıştı.

    Orhan Yıldırım, olayın kızışmasıyla köpeğinin tasmasını gevşeterek milletin üzerine salmıştı.

    Pitbullu 2 kişiyi ısırınca tutuklandı

    Kalabalığın üzerine atlayan köpek Muzaffer Akçayır ile Bilgin Elbay'ı yaralamış, olay üzerine tutuklanan sanık Yıldırım'ın ise "Silahla yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

    İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Sahibi bıraktı 3 kişiye saldırdı

    Hakim karşısına çıktı

    Sanık Yıldırım, bugün İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıktı.

    Mağdurlardan biri olayı anlattı

    Duruşmaya katılan şikayetçi Bilgin Elbay, "Sanıkla ilk karşılaştığımda köpek kucağındaydı. Elinde tasma yoktu. Köpek bana saldırdı. Köpeğe karşı herhangi bir sözle veya elle bir işaret edici beyan ve davranışım olmadı. Köpek bana saldırmadan önce sanıkla bir diyaloğum olmadı. İlk önce Muzaffer adlı şahsa saldırmış, ben de polisi aradım. Gittiğimde Muzaffer yerde yatıyordu, baygındı. Muzaffer'i ısırılmasını görmedim. Sanık kucağına almış götürüyordu. Şu anda üzerimdeki yeleğim vardı. Montumu ve yeleğimi parçaladı. Deri yelekte diş izi halen var. Köpek beni karın bölgemin üzerinden ısırdı. Hatta diş, derime geçti. Kuduz aşısı oldum. Şikayetçiyim." dedi.

    "Sokaklarda yatıyorum, yoldaş olması için yanımda"

    Sanık Orhan Yıldırım ise köpeğin kucağında olmadığını belirterek şunları söyledi:

    "Zinciri takılıydı. Köpek kucağımda değildi. 34 kilo köpeği kucağımda tutamam. Ayağından ısırılan çocuk da başka yöndeydi. Parklarda, sokaklarda yatıyorum, kağıt topluyorum. Köpeğimi yoldaş, arkadaş olsun diye yanımda tutuyorum.

    "Zarar vermek istesem silah kullanırdım"

    Olayın yaşandığı yerde kimseye zarar verme güdüsüyle hiçbir şey düşünmedim. Eğer birisine bir şey yapmak istesem silahla ateş ederim, köpeği kullanmam. Borçla kamyonet almıştım. Taksitleri halen devam ediyor. Hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Tahliyemi istiyorum."

    Beyoğlu nda pitbullunu saldırtan sanık hakim karşısına çıktı #1

    10 sayfalık sabıka kaydı hatırlatıldı

    Hakim, sanığa sabıka kaydının 10 sayfa olduğunu ve hep köpekle suç işlediğini belirtti.

    Tutukluluğu devam edecek

    DHA'nın haberine göre; duruşmaya gelmeyen şikayetçi Muzaffer Akçayır'ın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

    Beyoğlu nda pitbullunu saldırtan sanık hakim karşısına çıktı #2


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