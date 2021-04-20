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- Beyoğlu’nda polis baskınından kaçmak için camdan atlamaya kalktı
Beyoğlu’nda polis baskınından kaçmak için camdan atlamaya kalktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir kahvehaneye düzenlenen baskında 14 kişiye para cezası verildi. Şahıslardan biri, polisi görünce camdan atlamaya kalktı.
- İHA
- 20.04.2021 - 11:37
- Güncelleme : 20.04.2021 - 11:46
Beyoğlu’nda koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kahvehanelere ve kapalı olması gereken iş yerlerini mercek altına aldı.
İş yerlerine yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
Keçecipiri Mahallesi Müderris Ali Caddesi'nde bulunan bir kahvehaneye giren ekipler, içeride oyun oynayan 14 kişiye toplam 48 bin 426 TL ceza kesti.
KAHVEHANEYE TIRMANDI
Polis baskını nedeni ile panikleyen bir kişi, camdan atlayarak kaçmak istedi.
Camdan aşağı bakıp yüksek olduğuna karar verince kararından döndü. Tekrar kahvehaneye tırmandı.
Beyoğlu’nda polis baskınından kaçmak için camdan atlamaya kalktı VİDEO