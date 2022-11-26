Beyoğlu’nda polisler ile şüpheliler arasında çatışma

Beyoğlu’nda polisler ile şüpheliler arasında çatışma

Silahlı kavga ihbarına giden polisler ve kavgaya karışan grup arasında kovalamaca yaşandı. Şahıslardan biri, polislerden birini bacağından yaralarken, ateş açan şüpheli ise vurularak yaşamını yitirdi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'ndeki Mis Sokak'ta, saat 03.00 sıralarında, silahlı kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, E.T. isimli bir kişinin bacağından vurulduğunu gördü. Polis ekiplerini görünce şüpheliler, kaçmaya başladı.

Ekipler, olay yerinden kaçan 5 kişinin peşine takıldı. Kovalamaca sırasında şüpheliler, 'dur' ihtarına ve polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Polis yaralandı

Tarlabaşı'nda şüphelilerden biri ise polise ateş açtı. Sıktığı kurşunlardan biri M.B.E. isimli polis memuruna isabet edince M.B.E., bacağından yaralandı.

1 kişi yaşamını yitirdi

Ekip arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer polisler ise silahı kullandığı öne sürülen 19 yaşındaki Göktuğ Efe Yılmaz'a ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesinin Adli Tıp’tan alınarak yakınlarına teslim edildiği öğrenilirken bacağından vurulan M.B.E. ve E.T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

4 şüpheliye gözaltı

İHA'nın haberine göre; olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.