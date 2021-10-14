Beyoğlu’nda polisten kaçan motosikletliye müdahale

Caddeye ters yönden giren motosikletli iki kişi, polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polisin yaya olarak kovaladığını gören bir vatandaş ise motosikletlilere tekme atarak yere düşürdü.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Asmalı Mescit Mahallesi Kumbaracı Yokuşu Caddesi üzerinde ters yönden ilerlemeye başlayan 34 CLP 612 plakalı motosiklet sürücüsüne, polis “dur” ihtarında bulundu.

Ancak uyarıları dikkate almayan ve motosikleti memurun üstüne süren sürücü, Asmalı Mescit Caddesi’ne girerek kaçmaya başladı.

Polisin yaya olarak peşinden koştuğunu gören ve sesleri duyan çevredeki A.Ç. isimli bir vatandaş, motosikletliye tekme atarak yere düşürdü.

BİR TEKMEYLE YERE SERDİ

A.Ç.’nin tekmesiyle motosiklet sürücüsü uzun süre yerde hareketsiz şekilde yatarken, arkasında oturan kişi hemen ayağa kalktı.

Bu sırada şahısların peşinden gelen polis de, onları yakaladı.

Beyoğlu’nda polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi VİDEO

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay nedeniyle ayağı kırıldığı öğrenilen sürücü Malik Enes Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEKMELEYEN KİŞİ GÖZALTINDA

Sürücünün arkasındaki Ümeyir Y. ve Malik Enes Y.’yi tekme atarak yaralayan A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

MOTOSİKLETİN SİGORTASI OLMADIĞI İÇİN KAÇTI

Emniyete götürülen Ümeyir Y.’nin, motosikletin sigortası olmadığı ve trafik men edilmemek için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Motosikletliye tekme atan A.Ç.’ye ise “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.