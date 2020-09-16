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    Beyoğlu'nda servis şoföründen yürüyen kadına sözlü taciz

    Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulunan servis şoförü cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 12:04
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    Beyoğlu'nda servis şoföründen yürüyen kadına sözlü taciz

    Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyen Dilek K. isimli kadının arkasından gelen servis aracı yavaşlayarak durdu.

    Camını açan şoför, Dilek K.'ya gideceği yere götürebileceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini istedi.

    HIZLA UZAKLAŞTI

    Bu istek karşısında şoka uğrayan kadın cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına almaya başladı.

    Görüntülendiğini fark eden servis minibüsünün şoförü ise paniğe kapılarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

    Yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından sözlü tacize maruz kaldığını belirten kadın ise yaşadığı o anları paylaşarak duruma tepki gösterdi.

    Görüntülerde servisin aynı zamanda öğrenci taşımak içinde kullanıldığı görüldü.

    Beyoğlu'nda servis şoföründen yürüyen kadına sözlü taciz ViDEO

    Beyoğlu nda servis şoföründen yürüyen kadına sözlü taciz #1

    Beyoğlu nda servis şoföründen yürüyen kadına sözlü taciz #2

    Beyoğlu nda servis şoföründen yürüyen kadına sözlü taciz #3

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