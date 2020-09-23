Alışveriş yapan kadının bebek arabasına astığı çantayı kaşla göz arasında çalan sevgili görünümlü hırsızlar kameraya yakalandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bijuteriye gelen bebek arabalı kadın, sevgili görünümlü iki hırsızın hedefi oldu.

ARABADA ASILI OLAN ÇANTAYI ÇALDILAR

Çantasını arabaya asan kadın alışveriş yaparken, erkek hırsız perdeleme yaparak sevgilisinin yan tarafa geçmesini sağladı.

Vakit kaybetmeyen kadın hırsız asılı duran çantayı kaşla göz arasında çalarak, bölgeden ayrıldı. Sevgilisi ise alışveriş yapıyormuş gibi davranmaya devam etti.

Beyoğlu'nda 'sevgili hırsızlar' bebek arabasındaki çantayı çaldı VİDEO

MAĞDUR KADIN DURUMU FARK ETTİ

Olayın ardından alışverişini bitiren mağdur kadın bebek arabasına geldiğinde çantasının olmadığını gördü. Kadının iş yeri sahibine durumu bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışan, kadının çantasının çalındığını belirledi.

HIRSIZ ÇİFT ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kamera görüntülerini incelemeye alarak şahısların eşkalini tespit etti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.