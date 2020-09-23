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- Beyoğlu'nda 'sevgili hırsızlar' bebek arabasındaki çantayı çaldı
Beyoğlu'nda 'sevgili hırsızlar' bebek arabasındaki çantayı çaldı
- İHA
- 23.09.2020 - 12:06
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir bijuteriye gelen bebek arabalı kadın, sevgili görünümlü iki hırsızın hedefi oldu.
ARABADA ASILI OLAN ÇANTAYI ÇALDILAR
Çantasını arabaya asan kadın alışveriş yaparken, erkek hırsız perdeleme yaparak sevgilisinin yan tarafa geçmesini sağladı.
Vakit kaybetmeyen kadın hırsız asılı duran çantayı kaşla göz arasında çalarak, bölgeden ayrıldı. Sevgilisi ise alışveriş yapıyormuş gibi davranmaya devam etti.
Beyoğlu'nda 'sevgili hırsızlar' bebek arabasındaki çantayı çaldı VİDEO
MAĞDUR KADIN DURUMU FARK ETTİ
Olayın ardından alışverişini bitiren mağdur kadın bebek arabasına geldiğinde çantasının olmadığını gördü. Kadının iş yeri sahibine durumu bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışan, kadının çantasının çalındığını belirledi.
HIRSIZ ÇİFT ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kamera görüntülerini incelemeye alarak şahısların eşkalini tespit etti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.