Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen 34 DKY 173 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.

Sürücünün indiği araç alev alarak yanmaya başladı.

Yangını itfaiye söndürdü

AA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi, kara yolunun Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.