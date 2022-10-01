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- Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı
İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
- 01.10.2022 - 00:38
D-100 kara yolunda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen 34 DKY 173 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.
Sürücünün indiği araç alev alarak yanmaya başladı.
Yangını itfaiye söndürdü
AA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Araç kullanılamaz hale geldi, kara yolunun Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.