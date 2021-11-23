Çorap satan ağabeyinin tezgahına el koyan zabıta ekiplerine saldırmak isteyen şahıs karakolluk oldu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sıraselviler Caddesi'nde denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, çorap satan seyyar satıcının tezgahına el koydu.

SATICININ AĞABEYİ GELDİ ORTALIK KARIŞTI

Bunun üzerine seyyar satıcı ağabeyini arayarak caddeye çağırdı. Olay yerine gelen seyyar satıcının ağabeyi zabıta memurlarıyla sözlü tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa süre içinde büyüyerek arbedeye dönüştü. Olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

Beyoğlu’nda seyyar satıcının ağabeyi zabıta amirine saldırdı VİDEO



İKİ GÖZALTI

Yaşanan sözlü tartışma nedeniyle caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyyar satıcı ve ağabeyi güven timleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zabıta amirinin kendine saldırıda bulunan kişilerden şikyetçi olacağı öğrenildi.