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    Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada

    Bir grubun bastıkları iş yerinde kafa attıkları genç tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 09:16
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    Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada

    Önceki hafta cumartesi günü Kadir K. ve beraberindeki 2 kişi, İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'ndeki araç kiralama firmasına geldi.

    İş yerinin önünde Ahmet D. ve Mahmut D. ile tartışan gruptaki bir kişi, Ahmet D.’ye kafa attı.

    Kavganın büyümesi üzerine Ahmet D. ve Mahmut D. tabancalarla Kadir K. ve beraberindeki 2 kişiye kurşun yağdırdı.

    İKİSİ DE SERBEST KALDI

    Saldırıdan yara almadan kurtulan grup, kaçarak kayıplara karıştı.

    Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet D. ve Mahmut D’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Tabancaların da ele geçirilmesinin ardından emniyette işlemleri yapılan Ahmet D. ve Mahmut D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    KAFA ATAN GENCE KURŞUN YAĞDIRDI

    Yaşanan silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen grubun içeride bulunanlarla tartışması, bu sırada gruptaki şahıslardan birinin, firmada bulunan kişiye kafa atması yer aldı.

    Ortalığın bir anda karışmasıyla darbedilen kişinin tabancayla gruba ateş açması da görüntülere yansıdı.

    Bir süre kurşunlardan korunmaya çalışan grubun koşarak kaçması ve o kişinin grubun arkasından ateş açmaya devam etmesi anbean kaydedildi.

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    YİNE İŞ YERİNİ BASTI, 7 YERİNDEN YARALADI

    Öte yandan serbest bırakılan Ahmet D. ertesi gün, gece saatlerinde tekrardan iş yerini basan Kadir K.’yi kurşun yağdırarak, 7 yerinden yaraladı.

    Polis tarafından yeniden gözaltına alınan Ahmet D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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