İş yerinin önünde bekleyen Mustafa Ş., silahlı bir saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki iş yerinin önünde duran Mustafa Ş., kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Mustafa Ş. kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın arkasından koştu. Ancak saldırgan havaya ateş ederek kaçtı. İlk müdahaleyi yoldan geçen bir kadının yaptığı yaralı adam ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı