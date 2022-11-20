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    Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Beyoğlu’nda seyyar satıcıdan salep alırken hasımları tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, salep satıcısı ise yaralandı.
    • 20.11.2022 - 22:08
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 22:22
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    Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    İstanbul Beyoğlu'nda saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi üzerinde, cadde üzerinde bulunan seyyar satıcıdan salep almak isteyen Murat Fırat Canlı hasımları olduğu öğrenilen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

    Kurşunların isabet ettiği Murat Fırat Canlı olay yerinde hayatını kaybederken, seyyar satıcı Hasan K. ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Hasan K.'yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Canlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerdi.

    Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO


    Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

    Olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti. Savcının yaptığı incelemelerin ardından Murat Fırat Canlı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

    Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #2


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