Euro
11.1924
1.02%
Dolar
9.6026
1.08%
Altın
553.67
1.55%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
586.501
-1.44%
BTXN Coin
21.19
-3.55%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 5 yaralı

    Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
    • AA
    • 23.10.2021 - 04:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 5 yaralı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ateş açtı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    5 YARALI

    Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

    Beyoğlu nda silahlı saldırı: 5 yaralı #1

    Beyoğlu nda silahlı saldırı: 5 yaralı #2

    Beyoğlu nda silahlı saldırı: 5 yaralı #3

    Beyoğlu nda silahlı saldırı: 5 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir