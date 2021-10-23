Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 5 yaralı

Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ateş açtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 YARALI

Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.