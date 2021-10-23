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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 5 yaralı
Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
- AA
- 23.10.2021 - 04:31
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ateş açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 YARALI
Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.