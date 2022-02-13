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    Beyoğlu'nda sokak ortasında 'borç' arbedesi

    Borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek parasını aldı. Olay anı ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.02.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 14:07
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    Beyoğlu'nda sokak ortasında 'borç' arbedesi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Caddesi'nde 1,5 yıldır kendisine borcu olan şahsı gören bir genç, sinirlerine hakim olamadı.

    ŞİDDET UYGULAYARAK PARASINI ALDI

    Şahsın boğazına sarılarak alacağını isteyen genç, yol ortasında borçluyu darbetmeye başladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden genç daha sonra ise olay yerinden ayrıldı.

    Şiddet gören şahıs ise "Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı." diyerek bölgeden uzaklaştı.

    Beyoğlu'nda sokak ortasında 'borç' arbedesi ViDEO

    Beyoğlu nda sokak ortasında borç arbedesi #1

    Beyoğlu nda sokak ortasında borç arbedesi #2


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