Petrol
102.75
2.84%
Euro
16.14
0.30%
Dolar
14.72
0.15%
Altın
906.59
0.06%
Borsa
2093
0.67%
Bitcoin
583.621
1.94%
BTXN Coin
39.09
0.74%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Beyoğlu'nda sokak ortasında eşini darbetti

    Eşini başka bir adamın yanında gördüğünü iddia eden yabancı uyruklu şahıs, çocuğunun gözü önünde karısını dövdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise öfkeli adamı gözaltına aldı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda sokak ortasında eşini darbetti

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Irmak Caddesi’nde eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi, çılgına dönerek eşiyle tartışmaya başladı.

    ÖFKELİ ADAM KARISINI DARBETTİ

    Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam, çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darbetti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu.Yerde yatan kadının soğuktan etkilenmemesi için vatandaşlar, üzerini mont ile örttü.

    Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilerek çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen öfkeli adam, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Beyoğlu nda sokak ortasında eşini darbetti #1

    Beyoğlu nda sokak ortasında eşini darbetti #2

    Beyoğlu nda sokak ortasında eşini darbetti #3


    İlginizi Çekebilir

    İlk 2 ayda otomotiv üretimi yüzde 12 azaldı
    Otomobil

    İlk 2 ayda otomotiv üretimi yüzde 12 azaldı

    Sağlık Bakanlığı’na 20 bin personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de
    İç Haber

    Sağlık Bakanlığı’na 20 bin personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir