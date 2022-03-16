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Beyoğlu'nda sokak ortasında eşini darbetti

Beyoğlu'nda sokak ortasında eşini darbetti

Eşini başka bir adamın yanında gördüğünü iddia eden yabancı uyruklu şahıs, çocuğunun gözü önünde karısını dövdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise öfkeli adamı gözaltına aldı.