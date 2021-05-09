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    Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga

    İstanbul Beyoğlu'nda araç kiralama işi yapılan dükkanda iki grup arasında silahlı kavga çıkarken, 2 kişinin gözaltına alındığı olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 06:37
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 07:20
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    Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga

    Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta bulunan araç kiralama dükkanında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir K. ve yanındaki 3 kişi buradaki dükkana geldi.

    TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

    Dükkanda bulunan Mahmut D. ve Ahmet D. ile 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şüpheliler,  Mahmut D. ve Ahmet D.'yi silahla tehdit edip darbetti.  Arbede sırasında şüphelilerden biri yanında getirdiği silahı düşürdü.

    Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı kavga-Video

    Beyoğlu nda sokak ortasında silahlı kavga #1

    KURU SIKI TABANCAYLA KARŞILIK VERDİ

    Şüpheliler, dükkandan kaçmaya çalışırken, Ahmet D., sokakta kurusıkı tabancayla şüphelilere ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Beyoğlu nda sokak ortasında silahlı kavga #2

    2 KİŞİ GÖZALTINDA

    Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahmut D., ve Ahmet D.'yi gözaltına aldı. Dükkanda düşürülen ruhsatsız silaha ve kurusıkı tabancaya el konuldu. Olay yerinden kaçan Kadir K. ve diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Beyoğlu nda sokak ortasında silahlı kavga #3

    O ANLAR CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

    Öte yandan silahlı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin kaçanların arkasından silahla ateç açması yer alıyor.

    Beyoğlu nda sokak ortasında silahlı kavga #4

    Beyoğlu nda sokak ortasında silahlı kavga #5

    Beyoğlu nda sokak ortasında silahlı kavga #6

    Beyoğlu nda sokak ortasında silahlı kavga #7

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