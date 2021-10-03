Örnektepe Mahallesi’nde Abdurrahim D. ile bir grup genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Abdurrahim D. ağır yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Örnektepe Mahallesi'nde, caddede yürüyen Abdurrahim D. (43), karşı yönden gelen bir grup gençle tartıştı.

Furkan B.'yi (19) kolundan tutarak çeken ve vurmaya başlayan Abdurrahim D.'ye diğer gençler karşılık verince bıçaklar çekildi. Bir anda kavga etmeye başlayan taraflar, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Kavga sırasında yol kenarında olan küçük bir kız, ağlamaya başladı.

KÜÇÜK KIZIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Abdurrahim D., hem karnından hem göğsünden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı.

Furkan B. ve Fidan B. ile arkadaşları ise koşarak olay yerinden kaçarken, küçük kızın gözü önünde yaşanan bıçaklı kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 4 kişi yan yana yürüdüğü sırada karşıdan gelen şahsın gruptaki bir kişinin kolundan tutarak çektiği, küçük kızın üzerine doğru savurduğu ve küçük kızın korktuğu anlar yer aldı.

Beyoğlu’nda sokak ortasındaki bıçaklı kavga kamerada ViDEO

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Abdurrahim D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hemen ameliyata alınan Abdurrahim D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Cadde üzerindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelilerin önce eşkali ardından da kimlikleri tespit edildi. Furkan B. ve Fidan B. cadde üzerinde yürüdükleri esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Furkan B. Haliç Polis Merkezi Amirliği’ne, Fidan B. ise Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

METRİS CEZAEVİ’NE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Furkan B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Fidan B. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.