Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan Sakız Ağacı Taksi Durağı'nın arkasında, bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Şehit Muhtar Mahallesi Sakız Ağacı Caddesi üzerinde bulunan Sakız Ağacı Taksi Durağı'nın arkasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Emre K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İncelme ekiplerinin ceset üzerinde yaptığı çalışmanın ardından, Emre K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.