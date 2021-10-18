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- Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
Refik Saydam Caddesi’nde Taksim istikametinde ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpıp ters dönen araçtan çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.
- DHA
- 18.10.2021 - 08:47
- Güncelleme : 18.10.2021 - 09:22
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, sabah saatlerinde, direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı.
Ters dönen aracın içinden kendi imkanları ile çıkan sürücü, aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, kaza yapan otomobilin çevresine trafik kukası koyarak trafiği yönlendirdi.
TAKSİM İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan otomobil kaldırılması için bölgeye çekici çağrılırken, olaya yönelik başlatılan inceleme sürüyor.
Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı VİDEO