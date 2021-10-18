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    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

    Refik Saydam Caddesi’nde Taksim istikametinde ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpıp ters dönen araçtan çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 18.10.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 09:22
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    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, sabah saatlerinde, direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı.

    Ters dönen aracın içinden kendi imkanları ile çıkan sürücü, aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, kaza yapan otomobilin çevresine trafik kukası koyarak trafiği yönlendirdi.

    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı #1

    TAKSİM İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

    Kaza nedeniyle Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Kaza yapan otomobil kaldırılması için bölgeye çekici çağrılırken, olaya yönelik başlatılan inceleme sürüyor.

    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı VİDEO

    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı #2

    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı #3

    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı #4

    Beyoğlu’nda takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı #5

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